Відома українська актриса, Ольга Сумська, показала, з ким проводить час, не стримуючи позитивних емоцій - видно, що зірці подобається перебувати на нових зйомках.

Ольга Сумська давно завоювала любов і повагу публіки, передає Politeka.net. Артистка бере участь у різних зйомках, зокрема, зараз зірка задіяна на майданчику фільму "Кохання без вагання".

У новій картині знімаються шоумен Даніель Салем і Олександр Авакумов. Останній, до слова, грає роль сина Ольги Сумської. Про це актор повідомив у своєму Instagram.

"Ольга грає мою маму Тамару, а я її сина Едуарда. Дуже пишаюся нашим знайомством, дружбою і роботою. Бути в кадрі з професіоналом такого рівня, це щось неймовірне.

Загалом, мрії збуваються", - написав актор днями.

А на нових кадрах в сторіс Ольга Сумська показала свого "сина".

"Хто де, а ми працюємо! Сашуля, у тебе, що гарний настрій? Ну, красунчик! Дивіться, який у мене синок", - вимовила артистка.

Також позаду них можна було помітити Даніеля Салема та Ірину Кобзєву. Перший насмішив колег своїми вигуками англійською мовою, додавши роботі позитивного настрою.

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