Ольга Сумская давно завоевала любовь и уважение публики, передает Politeka.net. Артистка принимает участие в разных съемках, в частности, сейчас звезда задействована на площадке фильма "Кохання без вагання".
В новой картине снимаются шоумен Даниэль Салем и Александр Аввакумов. Последний, к слову, играет роль сына Ольги Сумской. Об этом актер сообщил в своем Инстаграм.
"Ольга играет мою маму Тамару, а я ее сына Эдуарда. Очень горжусь нашим знакомством, дружбой и работой. Быть в кадре с профессионалом такого уровня, это что-то невероятное.
В общем, мечты сбываются", - написал актер на днях.
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А на новых кадрах в сторис Ольга Сумская показала своего "сына".
"Кто где, а мы работаем! Сашуля, у тебя, что хорошее настроение? Ну, красавчик! Смотрите, какой у меня сынок", - произнесла артистка.
Также позади них можно было заметить Даниэля Салема и Ирину Кобзеву. Первый насмешил коллег своими выкриками на английском языке, добавив работе позитивного настроения.
Напомним, звезда "Голосу країни" Даниэль Салем эмоционально высказал, что думает о Сумской
Как сообщала Politeka, ведущего Даниэля Салема застукали храпящим прямо на работе
Также Politeka писала, что Сумская поделилась редкими кадрами с папой и сестрой, с которой в сложных отношениях