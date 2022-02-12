Известная украинская актриса, Ольга Сумская, показала, с кем проводит время, не сдерживая позитивных эмоций - видно, что звезде нравиться находиться на новых съемках.

Ольга Сумская давно завоевала любовь и уважение публики, передает Politeka.net. Артистка принимает участие в разных съемках, в частности, сейчас звезда задействована на площадке фильма "Кохання без вагання".

В новой картине снимаются шоумен Даниэль Салем и Александр Аввакумов. Последний, к слову, играет роль сына Ольги Сумской. Об этом актер сообщил в своем Инстаграм.

"Ольга играет мою маму Тамару, а я ее сына Эдуарда. Очень горжусь нашим знакомством, дружбой и работой. Быть в кадре с профессионалом такого уровня, это что-то невероятное.

В общем, мечты сбываются", - написал актер на днях.

А на новых кадрах в сторис Ольга Сумская показала своего "сына".

"Кто где, а мы работаем! Сашуля, у тебя, что хорошее настроение? Ну, красавчик! Смотрите, какой у меня сынок", - произнесла артистка.

Также позади них можно было заметить Даниэля Салема и Ирину Кобзеву. Первый насмешил коллег своими выкриками на английском языке, добавив работе позитивного настроения.

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