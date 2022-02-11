Артист MELOVIN, який зустрічається з партнеркою по "Танцях з зірками" Лізою Русиною, показав нову стильну зачіску, яку собі зробив.

Як пише Politeka.net, Костянтин Бочаров (MELOVIN) - успішний український співак, який представляв Україну на Євробаченні, де посів 17-е місце. А нещодавно артист брав участь у шоу "Маска", де в образі жирафи переміг, а також "Танцях з зірками", де з Лізою Русиною посів шосте місце. Як виявилося, у пари зав'язалися стосунки. А на нових кадрах в Instagram Костянтин вирішив показати, як змінив імідж.

На кадрах Бочаров був у шкіряній косусі і стильних окулярах. Зірка їхав в автомобілі і хвалився стильною зачіскою з кучерями.

"Підморгни і посміхнися мені у відповідь, якщо ти це читаєш

Гарного дня", - написав зірка.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Ну ось і сонечко наше з'явилося", "Очаровашка і тобі гарного дня", "підморгнути і посміхнутися у відповідь", " і справді посміхнулася від такого посту). Ти чудово виглядаєш)", "як давно ти нам не підморгував з машини", "Диво кучеряве".

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