Як пише Politeka.net, Костянтин Бочаров (MELOVIN) - успішний український співак, який представляв Україну на Євробаченні, де посів 17-е місце. А нещодавно артист брав участь у шоу "Маска", де в образі жирафи переміг, а також "Танцях з зірками", де з Лізою Русиною посів шосте місце. Як виявилося, у пари зав'язалися стосунки. А на нових кадрах в Instagram Костянтин вирішив показати, як змінив імідж.
На кадрах Бочаров був у шкіряній косусі і стильних окулярах. Зірка їхав в автомобілі і хвалився стильною зачіскою з кучерями.
"Підморгни і посміхнися мені у відповідь, якщо ти це читаєш
Гарного дня", - написав зірка.
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Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
"Ну ось і сонечко наше з'явилося", "Очаровашка і тобі гарного дня", "підморгнути і посміхнутися у відповідь", " і справді посміхнулася від такого посту). Ти чудово виглядаєш)", "як давно ти нам не підморгував з машини", "Диво кучеряве".
Нагадаємо, MELOVIN збентежив українців одкровенням про роман із зіркою "Танців з зірками"
Також Politeka повідомляла, що MELOVIN вперше розповів про свою кохану і вийшов з нею на публіку
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