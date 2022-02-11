Как пишет Politeka.net, Константин Бочаров (MELOVIN) - успешный украинский певец, который представлял украину на Евровидении, где занял 17-е место. А недавно артист участвовал в шоу "Маска", где в образе жирафы победил, а также "Танцях з зірками", где с Лизой Русиной занял шестое место. Как оказалось, у пары завязались отношения. А на новых кадрах в Инстаграм Константин решил показать, как сменил имидж.

На кадрах Бочаров был в кожаной косухе и стильных очках. Звезда ехал в автомобиле и хвастался стильной прической с кудрями.

"Подмигни и улыбнись мне в ответ, если ты это читаешь

Хорошего дня", - написал звезда.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Ну вот и солнышко наше появилось", "Очаровашка и тебе хорошего дня", "Подмигнуть и улыбнуться в ответ", "И вправду улыбнулась от такого поста). Ты прекрасно выглядишь)", "Как давно ты нам не подмигивал из машины", "Чудо кудрявое"

Напомним, MELOVIN смутил украинцев откровением о романе со звездой "Танців з зірками"

Также Politeka сообщала, что MELOVIN впервые рассказал о своей возлюбленной и вышел с ней на публику

А еще Politeka писала, что MELOVIN заинтриговал любовными кадрами с партнершей по "Танцях з зірками"



