Как пишет Politeka.net, Константин Бочаров (MELOVIN) - успешный украинский певец, который представлял украину на Евровидении, где занял 17-е место. А недавно артист участвовал в шоу "Маска", где в образе жирафы победил, а также "Танцях з зірками", где с Лизой Русиной занял шестое место. Как оказалось, у пары завязались отношения. А на новых кадрах в Инстаграм Константин решил показать, как сменил имидж.
На кадрах Бочаров был в кожаной косухе и стильных очках. Звезда ехал в автомобиле и хвастался стильной прической с кудрями.
"Подмигни и улыбнись мне в ответ, если ты это читаешь
Хорошего дня", - написал звезда.
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Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:
"Ну вот и солнышко наше появилось", "Очаровашка и тебе хорошего дня", "Подмигнуть и улыбнуться в ответ", "И вправду улыбнулась от такого поста). Ты прекрасно выглядишь)", "Как давно ты нам не подмигивал из машины", "Чудо кудрявое"
Напомним, MELOVIN смутил украинцев откровением о романе со звездой "Танців з зірками"
Также Politeka сообщала, что MELOVIN впервые рассказал о своей возлюбленной и вышел с ней на публику
А еще Politeka писала, что MELOVIN заинтриговал любовными кадрами с партнершей по "Танцях з зірками"