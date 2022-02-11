Як повідомляє Politeka.net, популярна українська виконавиця Анна Саліванчук, яка є популярною актрисою і дружиною продюсера "Квартал 95", почала активно займатися соціальними мережами. У Instagram вона викладає не тільки свої кадри з різних фотосесій, але ще і публікує різні зауваження і знамениті цитати авторів з відомим на весь світ ім'ям.

"Шлях до себе часом здається найдовшим з усіх можливих. Але, якщо не заглиблюватися в думки про глобальне призначення життя людини на нашій планеті та іншу філософію, все виявиться набагато простіше. Кардинально змінити своє життя допоможе втілення в реальність твоїх бажань. І мова йде навіть не про ту саму «рожевої», заповітної мрії, а про ті речі, здійснити які тобі під силу тут і зараз.

Помрій, пофантазуй. Чого б ти хотіла, а що, можливо, зробити просто необхідно на шляху до успіху? Почни діяти, і побачиш, як життя відразу заграє іншими фарбами.

Від того, яким воно буде, залежить, яким буде весь майбутній день. А то, яким буде воно саме, залежить від тебе. Вибирай свій настрій як одяг. "Наряд" в стилі «позитив» завжди в моді " - висловилася Саліванчук під кадрами, на яких позувала в простому спортивному костюмі.

Ганна зазначила кілька ключів, які допоможуть зробити день кращим: « 1 ранок буває добрим; 2-зміни свої переваги в їжі; 3 - не забуваємо про рідних; 4 нове плаття; 5 час догляду за собою; 6 подорожуй; 7 сама собі модель; 8 спорт; 9 робота в кайф; 10 не забувати про любов.

Ми писали, що Ганна, яка відома своїми ролями в українських серіалах і виступає на театральній сцені, також є активною блогеркою в Instagram. Нещодавно зірка зникла з соцмережі, а тепер повернулася і розповіла, що сталося і чому вона не виходила на зв'язок з шанувальниками цілих півтора дня.

Виявилося, що Ганна посперечалася з подругою, що не буде заходити в Instagram 36 годин, і судячи з того, що вона зникла, у неї це вийшло. Тепер, коли вона повернулася, то розповіла про цю суперечку.

Нагадавши, Дружина продюсера" Квартал 95 " заговорила про вік і показала іншу себе: у великих окулярах і суворій сукні.

Як повідомляла Politeka, У купальнику на холоді: дружина продюсера Квартал 95 влаштувала незвичайну фотосесію.

Також Politeka писала, що Дружина продюсера "Квартал 95" розповіла українцям, як можна стати успішним: "якщо хочеш більше...".