Как сообщает Politeka.net, популярная украинская исполнителньица Анна Саливанчук, которая является популярной актрисой и супругой продюсера "Квартал 95", начала активно заниматься социальными сетями. В Инстаграм она выкладывает не только свои кадры из разных фотосессий, но еще и публикует различные замечания и знаменитые цитаты авторов с известным на весь мир именем.

«Путь к себе порой кажется самым длинным из всех возможных. Но, если не углубляться в мысли о глобальном предназначении жизни человека на нашей планете и прочую философию, все окажется гораздо проще. Кардинально изменить свою жизнь поможет воплощение в реальность твоих желаний. И речь идет даже не о той самой «розовой», заветной мечте, а о тех вещах, осуществить которые тебе под силу здесь и сейчас.

Помечтай, пофантазируй. Чего бы ты хотела, а что, возможно, сделать просто необходимо на пути к успеху? Начни действовать, и увидишь, как жизнь сразу заиграет другими красками.

От того, каким оно будет, зависит, каким будет весь предстоящий день. А то, каким будет оно само, зависит от тебя. Выбирай свое настроение как одежду. «Наряд» в стиле «позитив» всегда в моде» - высказалась Саливанчук под кадрами, на которых позировала в простом спортивном костюме.

Анна отметила несколько ключей, которые помогут сделать день лучше: « 1 утро бывает добрым; 2-измени свои предпочтения в еде; 3- не забываем о родных; 4 новое платье; 5 время ухода за собой; 6 путешествуй; 7 сама себе модель; 8 спорт; 9 работа в кайф; 10 не забывать о любви.

Мы писали, что Анна, которая известная своими ролями в украинских сериалах и выступает на театральной сцене, также является активной блогершей в Instagram. Недавно звезда пропала из соцсети, а теперь вернулась и рассказала, что случилось и почему она не выходила на связь с поклонниками целых полтора дня.

Оказалось, что Анна поспорила с подругой, что не будет заходить в Инстаграм 36 часов, и судя по тому, что она исчезла, у нее это получилось. Теперь, когда она вернулась, то рассказала об этом споре.

Напомним, Жена продюсера "Квартал 95" заговорила о возрасте и показала другую себя: в больших очках и строгом платье.

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