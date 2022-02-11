Як пише Politeka.net, Муаяд Абдельрахім став відомим на всю Україну після перемоги на шоу "Співають всі", де Наталія Могилевська була головною суддею. Тепер за артистом стежать тисячі українців в Instagram, де Муаяд активно розвиває блог.
На нових сторіс зірка показав, як сильно втомився, зробивши Селфі крупним планом.
"По очках красивим видно, як я втомився. А вам бажаю всім Солодких снів", - написав артист.
"Мда... Сьогодні я конкретно так втомився домовлятися з усіма вчителями на перездачі з предметів, тому що я був 10 днів у Києві і було багато кльових і одночасно важких днів, але мені дуже сподобалося", - написав Муаяд.
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А в пості зірка розповів, що вдалося встигнути під час поїздки до столиці.
"10 насичених днів у Києві!!!
Я вперше в житті так довго був поза домом. Але яка ж була результативна ця поїздка! Зйомка кліпу, Акторська майстерність, 5 інтерв'ю на топових радіостанціях, інтерв'ю на ТБ, зустріч з відомими Тік Токерами і багато іншого!",- написав зірка.
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