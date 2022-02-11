16-річний переможець" Співають всі " Муаяд Абдельрахім показав себе і розповів про труднощі через славу.

Як пише Politeka.net, Муаяд Абдельрахім став відомим на всю Україну після перемоги на шоу "Співають всі", де Наталія Могилевська була головною суддею. Тепер за артистом стежать тисячі українців в Instagram, де Муаяд активно розвиває блог.

На нових сторіс зірка показав, як сильно втомився, зробивши Селфі крупним планом.

"По очках красивим видно, як я втомився. А вам бажаю всім Солодких снів", - написав артист.

"Мда... Сьогодні я конкретно так втомився домовлятися з усіма вчителями на перездачі з предметів, тому що я був 10 днів у Києві і було багато кльових і одночасно важких днів, але мені дуже сподобалося", - написав Муаяд.

А в пості зірка розповів, що вдалося встигнути під час поїздки до столиці.

"10 насичених днів у Києві!!!

Я вперше в житті так довго був поза домом. Але яка ж була результативна ця поїздка! Зйомка кліпу, Акторська майстерність, 5 інтерв'ю на топових радіостанціях, інтерв'ю на ТБ, зустріч з відомими Тік Токерами і багато іншого!",- написав зірка.

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