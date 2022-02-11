Как пишет Politeka.net, Муаяд Абдельрахим стал известным на всю Украину после победы на шоу "Співають всі", где Наталья Могилевская была главной судьей. Теперь за артистом следят тысячи украинцев в Инстаграм, где Муаяд активно развивает блог.

На новых сторис звезда показал, как сильно устал, сделав селфи крупным планом.

"По глазкам красивым видно, как я устал. А вам желаю всем сладких снов", - написал артист.

"Мда... Сегодня я конкретно так устал договариваться со всеми учителями на пересдачи по предметам, потому что я был 10 дней в Киеве и было много клевых и одновременно тяжелых дней, но мне очень понравилось", - написал Муаяд.

А в посте звезда рассказал, что удалось успеть во время поездки в столицу.

"10 насыщенных дней в Киеве!!!

Я впервые в жизни так долго был вне дома. Но какая же была результативная эта поездка! Съемка клипа, актерское мастерство, 5 интервью на топовых радиостанциях, интервью на ТВ, встреча с известными Тик Токерами и многое другое!", - написал звезда.

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