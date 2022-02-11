Шанувальників популярного вокального шоу "Голос країни" поставили перед вибором між Святославом Вакарчуком і Надею Дорофєєвою.

Як передає Politeka.net, нещодавно стартував новий сезон шоу "Голос країни". У складі тренерів відбулися зміни, ними стали: Святослав Вакарчук, Надя Дорофєєва, Ольга Полякова і Потап.

На сторінці вокального шоу "Голос країни" опублікували фото, на якому запропонували шанувальникам вибрати варіант, який їм більше до душі.

"А що сьогодні вибереш ти?✌🏼

Серед варіантів:

1️⃣ випити чашку кави зі Святославом Вакарчуком

2️⃣ запалити на вечірці з DOROFEEVA

Вибирай і залишай свою відповідь в коментарях",- пишуть на акаунті.

Шанувальники шоу залишили безліч коментарів під публікацією: "Пити каву з Вакарчуком на вечірці Дорофєєвої","Випити кави з Вакарчуком в місті, в якому не хочеться чаю :)", "Кава зі Святославом звичайно!", "Ще питаєте", "Велика мрія", "Надя і тільки Надя", "Вечірка з Дорофєєвої", "Звичайно ж 2", "На вечірку з Надічкою запалювати".

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