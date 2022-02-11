Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка, солістка групи KAZKA Олександра Зарицька показала в Instagram-сторіс кадри, як дарувала подарунок Каті Осадчій, коли поруч стояв її чоловік Юрій Горбунов. Так що вийшло, подарунок був для Каті, але приміряв його на собі Юра.

Як видно, Олександра вирішила подарувати телеведучій пухнасту фіолетову панамку від свого бренду. Раніше співачка і сама не раз красувалася в цьому головному уборі, а тепер вирішила подарувати своїм друзям. Коли коробку відкрили, Осадча була в захваті, а Горбунов тут же почав міряти панамку на себе.

Треба сказати, що виглядає він в ній дуже забавно, а Катя взагалі в захваті - і від вигляду чоловіка, і від м'якої і теплої текстури цього головного убору.

"Вау. Клас. Ой, клас", - каже Осадча у ролику, чіпаючи руками подарунок. А ось Горбунов, надівши панамку, тут же почав співати одну з пісень гурту KAZKA.

"Обережно! Наша панама викликає бажання співати", - підписала одну з сторіс Зарицька.

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