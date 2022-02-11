Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая показала в Instagram-сторис кадры, как дарила подарок Кате Осадчей, когда рядом стоял ее муж Юрий Горбунов. Так что получилось, подарок был Кате, но примерял его на себе Юра.

Как видно, Александра решила подарить телеведущей пушистую фиолетовую панамку от своего бренда. Ранее певица и сама не раз красовалась в этом головном уборе, а теперь решила подарить своим друзьям. Когда коробку открыли, Осадчая была в восторге, а Горбунов тут же принялся мерить панамку на себя.

Надо сказать, что выглядит он в ней очень забавно, а Катя вообще в восторге – и от вида мужа, и от мягкой и теплой текстуры этого головного убора.

"Вау. Класс. Ой, класс", - говорит Осадчая в ролике, трогая руками подарок. А вот Горбунов, надев панамку, тут же принялся петь одну из песен группы KAZKA.

"Осторожно! Наша панама вызывает желание петь", - подписала одну из сторис Зарицкая.

Напомним, Зарицкая из KAZKA честно ответила, готова ли стать мамой: "Всегда бесили...".

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