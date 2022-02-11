Популярна співачка Наталія Могилевська вбралася в незвичайну сукню, за що потрапила під хвилю критики.

Як передає Politeka.net, Наталія Могилевська прославилася як популярна українська співачка і продюсер багатьох зірок. На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала нове відео, на якому Могилевська постала в незвичайній довгій сукні темного кольору. Також, артистка запитала у шанувальників, якого кольору це плаття насправді.

"Якого кольору сукня? Коричневе або чорне?", — поставила питання Наталія Могилевська.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією співачки: "Воно жахливе", "Не подобається", "Сукня? Плащ незрозумілий. Образ...", "Здається чорним", "По-моєму повнить", "Сукня виглядає сірим"

"Не дуже йде", "Кольору баклажанів", "Ні не ваш колір! А плаття супер!", "Повнить", "Не ваше", "Соррі, мені взагалі не подобається", "Сукня коричнева, але жахлива!", "Це плаття носити не можна", "Біжіть, Наталя, це не ваше".

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