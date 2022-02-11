Популярная певица Наталья Могилевская нарядилась в необычное платье, за что попала под волну критики.

Как передает Politeka.net, Наталья Могилевская прославилась как популярная украинская певица и продюсер многих звезд. На своей странице в Инстаграм певица опубликовала новое видео, на котором Могилевская предстала в необычном длинном платье темного цвета. Также, артистка спросила у поклонников, какого цвета это платье на самом деле.

"Какого цвета платье? Коричневое или чёрное?", — задала вопрос Наталья Могилевская.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией певицы: "Оно ужасное", "Не нравится", "Платье? Плащ непонятный. Образ...", "Кажется черным", "По-моему полнит", "Платье выглядит серым"

"Не очень идет", "Цвета баклажанов", "Нет не ваш цвет! А платье супер!", "Полнит", "Не ваше", "Сорри, мне вообще не нравится", "Платье коричневое, но ужасное!", "Это платье носить нельзя", "Бегите, Наталья, это не ваше".

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