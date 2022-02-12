Як повідомляє Politeka.net, переможниця шоу "Холостяк" Даша Ульянова розолилася на поведінку пенсіонерки, яка бажає отримати у неї грошову допомогу. За словами Даші, вона отримала шок через те, якою реакція була у літньої дами на її гроші.

День тому Даша розповіла подбробнее:

"Загалом, тепер про ситуацію, яка сталася. Спасибі, що переживаєте. Коротко про ситуацію: чим більше допомагаєш людям, тим більше вони тобі на голову сідають. Сьогодні я цілий день перебувала в листуванні з однією жінкою, пенсіонеркою яка потребує коштів. Я просто вибирала рандомно повідомлення і читала. Натрапила, там була жінка пенсіонерка, їй дуже потрібні кошти - вона збирає пляшки для виживання. Я написала, давайте скину гроші на карту. Але замість подяки-претензія, що скинула мало грошей! Шок», - висловилася Даша.

Після цього Даша розсудила, чи завжди добро повертається добром.

"Мені, як людині з великою аудиторією, пишуть часто. Коли я можу і хочу, я завжди допомагаю. І навіть ця ситуація не змінить моє рішення щиро допомогти.

Але хочу звернутися до людей, у яких трапилася біда і до волонтерів. Будьте ввічливі і розважливі. Я розумію ваш біль, але це не означає, що Ви маєте право спамити по 100 повідомлень в секунду, безцеремонно вимагати і іноді навіть грубіянити. Давайте завжди будемо залишатися людьми» - висловилася Ульянова.

У мережі підтримали:

"Жесть🤪; це просто повний капець!!!просто шок!! Мась, ти молодець, що допомагаєш, а на інше не звертай увагу просто! Нехай твоя доброта повернеться в двійні ❤️; За межею🤦 🏼 ♀️; ти дуже добра, а все інше на совісті тих людей👏; а ви не задумалися, на інтернет і на Instagram є у неї гроші? А на хліб немає, пляшки вони збирають 😂 маячня звичайно, розлучення чистої води!!!; кому дійсно потрібні гроші і за 1грн дякують!(Це просто жесть 😂 може вони хотіли що б їм квартиру купили🤦"»

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