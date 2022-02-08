Как сообщает Politeka.net, 25-летняя мастер спорта по гимнастике Даша Ульянова, популярность которой резко возрасла после победы в 10 сезоне реалити шоу "Холостяк" с Максимом Михайлюком, активно ведет свою страницу в Instagram.

В новом посте Даша Ульянова решила напомнить о важном правиле, которое не только помогает лучше выглядеть, но и способствует здоровью.

«Сколько стаканов воды вы выпиваете в день? Предлагаю эффективный лайфхак, который поможет выработать здоровую привычку. Привяжите питьё к определённому действию: пейте воду после каждого телефонного звонка, чашки кофе или посещения страницы в инстаграм 😃 Ведь вода - это, бесспорно, главный элемент жизни и она нужна нашему организму, как кислород», - отметила Даша Ульянова.

Даша Ульянова добавила, что дефицит жидкости в организме сказівается на внешнем виде, особенно состоянии волос.

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