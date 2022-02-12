Как сообщает Politeka.net, победительница шоу "Холостяк" Даша Ульянова разолилась на поведение пенсионерки, желающей получить у нее денежную помощь. По словам Даши, она получила шок из-за того, какой реакция была у пожилой дамы на ее деньги.

День назад Даша рассказала подбробнее:

«В общем, теперь о ситуации, которая произошла. Спасибо, что переживаете. Коротко о ситуации: чем больше помогаешь людям, тем больше они тебе на голову садятся. Сегодня я целый день состояла в переписке с одной женщиной, пенсионеркой которая нуждается в средствах. Я просто выбирала рандомно сообщения и читала. Наткнулась, там была женщина пенсионерка, ей очень нужны средства – она собирает бутылки для выживания. Я написала, давайте скину деньги на карту. Но вместо благодарности – претензия, что скинула мало денег! Шок», - высказалась Даша.

После этого Даша рассудила, всегда ли добро возвращается добром.

«Мне, как человеку с большой аудиторией, пишут часто. Когда я могу и хочу, я всегда помогаю. И даже эта ситуация не изменит мое решение искренне помочь.

Но хочу обратиться к людям, у которых случилась беда и к волонтёрам. Будьте вежливы и рассудительны. Я понимаю вашу боль, но это не означает, что вы имеете право спамить по 100 сообщений в секунду, бесцеремонно требовать и иногда даже хамить. Давайте всегда будем оставаться людьми» - высказалась Ульянова.

В сети поддержали:

«Жесть🤪; Это просто полный капец!!!просто шок!! Мась, ты молодец , что помогаешь , а на остальное не обращай внимание просто! Пусть твоя доброта вернётся в двойне ❤️; За гранью🤦🏼‍♀️; Ты очень добра , а все остальное на совести тех людей 👏; А вы не задумались, на интернет и на Инстаграм есть у нее деньги? А на хлеб нет, бутылки они собирают 😂 бред конечно, развод чистой воды!!!; кому действительно нужны деньги и за 1грн благодарят!( Это просто жесть 😂 может они хотели что б им квартиру купили🤦».

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