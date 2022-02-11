Як передає Politeka.net, популярний шоумен Максим Галкін вже більше ніж 20 років разом з Аллою Пугачовою. У них є діти - дочка Єлизавета і син Гаррі. На своїй сторінці в Instagram Галкін опублікував нову серію фото зі своїми дітьми. Шоумен показав, як виросли його діти та похвалився знімками з нової фотосесії (щоб подивитися всі фото, доскролльте до кінця сторінки).

"Ростуть дітлахи. Як час летить!", — поділився Максим Галкін.

Шанувальники залишили безліч приємних коментарів під публікацією Максима Галкіна: "Зовсім дорослі стали", "Які великі стали", "Чудово дорослішають, осмислено", "Красунчики", "Шикарна милота", "Живі! Яскраві! Щасливі! Іскристі! Позитивні! Прекрасні діти! Як тато з мамою!", "Наші улюблені", "Гаррі дуже красивий хлопчик. 😍 виріс так. А хлопцем буде взагалі красень", "Ліза хороша, але Гарік, просто красень!", "Приголомшливі діти", "Доча мамина копія, а сина ваша", "Спасибі за фото, дуже красиво і так зворушливо, діти вже зовсім дорослі", "Дуже приємно дивитися на ваших діток 🔥всіх благ 🔥нехай ростуть слухняними, здоровими, розумними людьми".

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