Как передает Politeka.net, популярный шоумен Максим Галкин уже более 20 лет вместе с Аллой Пугачевой. У них есть дети - дочка Елизавета и сын Гарри. На своей странице в Инстаграм Галкин опубликовал новую серию фото со своими детьми. Шоумен показал, как выросли его дети и похвастался снимками с новой фотосессии (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы).

"Растут детишки. Как время летит!", — поделился Максим Галкин.

Поклонники оставили множество приятных комментариев под публикацией Максима Галкина: "Совсем взрослые стали", "Какие большие стали", "Чудесно взрослеют, осмысленно", "Красавчики", "Шикарная милота", "Живые! Яркие! Счастливые! Искрящиеся! Позитивные! Прекрасные дети!!! Как папа с мамой!", "Наши любимые", "Гарри очень красивый мальчишка. 😍 вырос так. А Парнем будет вообще красавец", "Лиза хороша, но Гарик, просто красавец!", "Потрясающие дети", "Доча мамина копия, а сына ваша", "Спасибо за фото, очень красиво и так трогательно, дети уже совсем взрослые", "Очень приятно смотреть на ваших деток 🔥всех благ 🔥пусть растут послушными, здоровыми, умными людьми".

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