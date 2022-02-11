На одній з фан-сторінок Балана і Кароль у Instagram з'явився архівний кадр з молодим виконавцем, який позує разом зі своєю мамою Людмилою. Відзначимо, мама Дана також є відомою співачкою, яка нерідко вражає модними образами, які підбирає виключно під свій смак.

Як відомо, зараз Дан веде самітницький спосіб життя, приховує від камер інформацію про себе і рідко говорить про нові виступи. Через це шанувальники на фан-сторінках в Instagram самі діляться кращими кадрами з Виконавцем.

У тому числі і фотографіями з його мамою Людмилою, з якою нерідко порівнювали українську співачку Тіну Кароль.

"Найулюбленіші 😻; Сестра Санда; а хто це з ним?; це ж його молода красуня мама; да ладно😯взагалі не схожа😍 " - відповідають в мережі.

Ми також писали, Дану і тіні кілька років приписували роман, який, як стверджували їхні шанувальники, зародився на проекті "Голос країни". Незважаючи на те, що Балан розвіяв чутки, прокоментувавши, що між ними тільки дружба і симпатія, багато хто продовжує фантазувати, що вони все ж стануть коли-небудь парою.

І хоч Балана давно не бачили разом з Кароль, але фото з її маленькою копією, теж наробило шуму.

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