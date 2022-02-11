Як передає Politeka.net, Санта Дімопулос прославилася як популярна українська співачка та екс-учасниця групи "ВІА Гра". Як відомо, зараз вона знаходиться на Мальдівах, куди приїхала відпочивати зі своєю сім'єю. На своїй сторінці в Instagram Дімопулос заговорила про те, що таке для неї відпочинок на островах. Також співачка засвітилася на фото в шикарному вбранні.

"Для мене острова - це відпочинок, де ти не думаєш що надіти, як ти виглядаєш, яку зробити зачіску і макіяж. Це повне злиття з природою та абсолютний релакс.", — висловитися Санта Дімопулос.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією, і навіть Ольга Полякова відреагувала: "Так, і тому ти вся в діорі", "Ось на підтримку можу сказати, що цибуля Діор - це якраз той випадок, коли не треба думати що надіти) це тобі не з г***а цукерку ліпити) так що ти права", "Красива!!! Ну як не думаєш) ти ж вся красива в Dior) для мене не думаєш це взагалі коли ти береш з собою 1 зубну щітку, 1 купальник і гроші", "коли не думаєш, що надіти та одягаєш шорти та косинку Dior 🙂 Красиво, до речі, але до чого тоді такі висловлювання...".

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