Популярний артист Сергій Лазановський, який здобув перемогу в проекті "Голос країни", розповів про свої бажання і мрії підкорити ще й танцювальний паркет.

Як передає Politeka.net, Сергій Лазановський став відомий на всю країну завдяки своїй перемозі в 11-му сезоні вокального шоу "Голос країни". Як відомо, зовсім недавно недавно Лазановський знову повернувся на шоу "Голос країни", проте не в ролі виконавця.

Сьогодні Сергію вдалося зацікавити новиною про вихід нової пісні, а також розповіддю про його бажання реалізувати себе не тільки в якості співака, але ще і як танцюриста.

"Мрії повинні збуватися😉 сьогодні шалено радий представити вам свій новий трек"Не мовчи". Він для мене особливий, оскільки я вирішив не тільки музикою висловити свої почуття, а й танцем. Хто мене знає дуже добре, то неодноразово чули, як мені хотілося спробувати себе не тільки на головній вокальній сцені країни, а й на головному танцювальному паркеті @tanci1plus1 🙈

Зрештою, цими проектами керує мегаталантний продюсер, з яким мені особисто завжди хочеться попрацювати, адже є чому навчитися 💪 🏻 неодноразово ми бачили, скільки нових імен вдалося відкрити саме на таких грандіозних шоу. У минулому сезоні затанцювали багато виконавців нової української музики, які ще більше розкрилися для українців. Ну, хіба це не чудово?😍 Ну що ж, свою мрію я запускаю в космос і буду працювати для її реалізації 🔥 » - пише Лазановський під Відео зі своїм запальним танців.

У відповідь шанувальники розсудили про його таланти:

"Вітаю!👏; Бомбезно😍; Який же ти 🔥; Вітаю🔥; Мої вітання🔥; Вітаємо з прем'єрою😍; Вітаю з Прем'єрою вона неймовірна😍; 🔥красень, рухайся в тому ж напрямку до своїх мрій!; Вітаю з прем'єрою🔥❤️ це просто🔥"»

Також нещодавно Лазановський попрощався зі своїми шанувальниками і розповів, що у нього трапилася проблема, однак яка, він не розкрив. Через неї він більше не може сидіти в соціальних мережах, поки вона не зважиться.

Лазановський вийшов на зв'язок через деякий час і висловив свою подяку шанувальникам, проте все ще не видав, в чому справа. Також, він написав про те, що йому знадобиться допомога.

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