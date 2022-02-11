Как передает Politeka.net, Сергей Лазановский стал известен на всю страну благодаря своей победе в 11-м сезоне вокального шоу "Голос країни". Как известно, совсем недавно недавно Лазановский снова вернулся на шоу "Голос країни", однако не в роли исполнителя.
Сегодня Сергею удалось заинтересовать новостью о выходе новой песни, а также рассказом о его желании реализовать себя не только в качестве певца, но еще и как танцора.
«Мечты должны сбываться😉 Сегодня безумно рад представить вам свой новый трек "Не молчи". Он для меня особенный, поскольку я решил не только музыкой выразить свои чувства, но и танцем. Кто меня знает очень хорошо, то неоднократно слышали, как мне хотелось попробовать себя не только на главной вокальной сцене страны, но и на главном танцевальном паркете @tanci1plus1 🙈
В конце концов, этими проектами руководит мегаталантливый продюсер, с которым мне лично всегда хочется поработать, ведь есть чему научиться 💪🏻 Неоднократно мы видели, сколько новых имен удалось открыть именно на таких грандиозных шоу. В прошлом сезоне затанцевали многие исполнители новой украинской музыки, которые еще больше раскрылись для украинцев. Ну, разве это не прекрасно?😍 Ну что ж, свою мечту я запускаю в космос и буду работать для ее реализации 🔥» - пишет Лазановский под видео со своим зажигательным танцев.
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В ответ поклонники рассудили о его талантах:
«Приветствую!👏; Бомбезно😍; Какой же ты 🔥; Приветствую🔥; Мои приветствия🔥; Поздравляем с премьерой😍; Поздравляю с Премьерой она невероятна😍; 🔥красавчик, двигайся в том же направлении к своим мечтам!; Поздравляю с премьерой🔥❤️ это просто🔥».
Также недавно Лазановский попрощался со своими поклонниками и рассказал, что у него случилась проблема, однако какая, он не раскрыл. Из-за неё он больше не может сидеть в социальных сетях, пока она не решится.
Лазановский вышел на связь спустя некоторое время и выразил свою благодарность поклонникам, однако всё еще не выдал, в чем дело. Также, он написал о том, что ему понадобится помощь.
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