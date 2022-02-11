Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець і хореограф Дмитро Монатік, який нещодавно проїхав з концертами по Америці, схоже, не збирається зупинятися, і продовжує свої закордонні гастролі. На сторінці в Instagram артист опублікував кумедне відео зі своїми узбекистанськими фанатами, які запрошують його виступати в Ташкенті.
У ролику два хлопця-фаната влаштували справжній перформанс з танцями і табличками. На одній з них українською мовою написано: "Ласкаво просимо, Монатік". У самому ролику звучить один з популярних хітів Дмитра, а хлопці запально і синхронно танцюють під нього прямо посеред вулиці в Ташкенті.
У підписі до публікації Монатік написав: "Ташкент! Ми теж дуже чекаємо нашої зустрічі! Вже 14-го лютого це станеться! З любов'ю і ритмом. Yaqinda ko'rishamiz! Rahmat".
Користувачі одразу почали коментувати відео: "Класно хлопці зробили", "Чудові хлопці! Молодці", "Круто!", "Теж хочу на концерт", "Круто зустрічаєте Монатика так тримати! Я теж хочу в Ташкент".
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