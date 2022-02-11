Известный исполнитель, танцор и хитмейкер Монатик поделился в соцсети забавным видео с фанатами, которые устроили ему перформанс.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель и хореограф Дмитрий Монатик, который недавно проехал с концертами по Америке, похоже, не собирается останавливаться, и продолжает свои заграничные гастроли. На странице в Instagram артист опубликовал забавное видео со своими узбекистанскими фанатами, которые приглашают его выступать в Ташкенте.

В ролике два парня-фаната устроили настоящий перформанс с танцами и табличками. На одной из них был украинским языком написано: "Ласкаво просимо, Монатик". В самом ролике звучит один из популярных хитов Дмитрия, а парни зажигательно и синхронно танцуют под него прямо посреди улицы в Ташкенте.

В подписи к публикации Монатик написал: "Ташкент! Мы тоже очень ждём нашей встречи! Уже 14-го февраля это произойдёт! С любовью и ритмом. Yaqinda ko'rishamiz! Rahmat".

Пользователи тут же начали комментировать видео: "Классно ребята сделали", "Обалденные ребята! Молодцы", "Круто!", "Тоже хочу на концерт", "Круто встречаете Монатика так держать! Я тоже хочу в Ташкент".

Напомним, Сын Монатика со своим необычным "другом" удивил Димопулос, Кухар и других звезд: "И не боится...".

Как сообщала Politeka, "Это я ещё сдерживался": Монатик насмешил поведением на отдыхе, появилось видео.

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