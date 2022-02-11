Як пише Politeka.net, Камалія - популярна артистка, яка одружена з чоловіком-мільярдером Мохаммадом Захуром, завдяки чому її називають найбагатшою співачкою України. Зірка нещодавно співпрацювала зі стилісткою Софією Невідомою, яка у себе на сторінці в Instagram розповіла, що їй не заплатили за її роботу.

"Всім привіт! Прошу про допомогу!

Не думала, що мене торкнеться така тема, але крім всяких несправедливостей в нашій сфері і якихось не покритих витратних матеріалів костюмів, транспорту, занижених гонорарів, за що я завжди мовчала аби зробити візуально добре-мені тепер тупо не віддають гроші. Камалія за мою роботу на кліпі і моєї швачки і наш втрачений час", - написала стиліст.

"При тому, що зі мною сторгувалися ще на 100$ і в підсумку вони повинні були мені всього 500$, - розповіла Софія у сторіс.

Камалія на своїй сторінці прокоментувала ситуацію:

"Скажу чесно: новинна стрічка сьогодні засмучує і мене особисто, і мою команду, і моїх близьких людей. Стиліста, з якою я дійсно співпрацювала в кінці минулого року на зйомках кліпу, залучив до роботи продакшн. Мені потрібен час, щоб розібратися в ситуації, що склалася і послідували в мою сторону звинуваченнями. Після чого буду готова дати офіційну відповідь. Прошу нікого не турбується. Якщо я, не дай Бог, комусь щось повинна - я поверну", - написала зірка.

Фанати посттавили десятки лайків і почали активно обговорювати тему:

"На жаль, у творчих колах про вас вже давно ходять чутки, як про багату, жадібну людину, яка любить, щоб з нею працювали за безкоштовно, або за три копійки. Ця історія цьому ще один доказ", "ви нікому нічого не винні, ви повинні собі і своїй сім'ї бути щасливими!", "Гідна відповідь. Удачі Вам у вирішенні ситуації!", "Камалія, ВІР в себе, я думаю все буде добре, ти сильна", "вау, Камалія, ви така крута, поверніть гроші стиліста", "Будьте ласкаві віддайте гроші (", "Дно", "у Софії в сторіс скріншоти листування, де ви її самі просите про стилізацію", смішно ... позорище .... !!! що вам 500 доларів? щоб так полоскали ім'я на всю країну .... заплатіть те, що повинні і не ганьбіться!"

Нагадаємо, найбагатша співачка України після затяжної хвороби показала свою сім'ю

Також Politeka писала, що найбагатша співачка України здивувала виглядом, з'явившись на публіці після хвороби

А ще Politeka повідомляла, що найбагатша співачка України після важкої хвороби звернулася до шанувальників



