Як пише Politeka.net, Камалія - популярна артистка, яка одружена з чоловіком-мільярдером Мохаммадом Захуром, завдяки чому її називають найбагатшою співачкою України. Зірка нещодавно співпрацювала зі стилісткою Софією Невідомою, яка у себе на сторінці в Instagram розповіла, що їй не заплатили за її роботу.
"Всім привіт! Прошу про допомогу!
Не думала, що мене торкнеться така тема, але крім всяких несправедливостей в нашій сфері і якихось не покритих витратних матеріалів костюмів, транспорту, занижених гонорарів, за що я завжди мовчала аби зробити візуально добре-мені тепер тупо не віддають гроші. Камалія за мою роботу на кліпі і моєї швачки і наш втрачений час", - написала стиліст.
Галкін засвітив, як виросли їх з Пугачовою діти: "Ліза хороша, але Гарік..."
У родині Кота свято, суддя "Україна має талант" поділився щасливою новиною: "Хочу привітати з.."
Полякова розлютила українців поведінкою на "Голосі країни": "Зовсім з глузду з'їхала"
Хіменес-Браво, який вперше показав свою дівчину, похвалився, чим тепер зайнятий ночами: і це не готування
15-річна Аліна потрапила в реанімацію після візиту до стоматолога: лікарі борються за її життя
"При тому, що зі мною сторгувалися ще на 100$ і в підсумку вони повинні були мені всього 500$, - розповіла Софія у сторіс.
Камалія на своїй сторінці прокоментувала ситуацію:
"Скажу чесно: новинна стрічка сьогодні засмучує і мене особисто, і мою команду, і моїх близьких людей. Стиліста, з якою я дійсно співпрацювала в кінці минулого року на зйомках кліпу, залучив до роботи продакшн. Мені потрібен час, щоб розібратися в ситуації, що склалася і послідували в мою сторону звинуваченнями. Після чого буду готова дати офіційну відповідь. Прошу нікого не турбується. Якщо я, не дай Бог, комусь щось повинна - я поверну", - написала зірка.
Нагадаємо, найбагатша співачка України після затяжної хвороби показала свою сім'ю
Також Politeka писала, що найбагатша співачка України здивувала виглядом, з'явившись на публіці після хвороби
А ще Politeka повідомляла, що найбагатша співачка України після важкої хвороби звернулася до шанувальників