Як передає Politeka.net, популярний український артист Дмитро Монатік вже близько 7 років у шлюбі з Іриною Демічевої, яка є директором його проекту. Як відомо, вони з сім'єю часто їздять по різних країнах, звідки діляться новими фото. Як відомо, нещодавно сім'я Монатіка покинула Острів Мальдіви, де вони довго відпочивали. На своїй сторінці в Instagram Ірина Демічева поділилася кадрами, де постала перед камерою на тлі шикарного заходу.

"Настрій дня" — , підписала відео Ірина Демічева.

Користувачі Мережі залишили безліч коментарів під публікацією дружини Монатіка: "Чудова", "Мій Бог, розкішно", "Вау", "Іруся", "Це розкішне волосся та очі кольору - молодість", "І навіть вітер буде ніжним...", "Ніжна ❤️ жіночна", "Красуня", "Неймовірна".

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