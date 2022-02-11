Дженніфер добре впоралася з танцями разом з молодими людьми під час свого концерту.

Як передає Politeka.net, Дженніфер Лопес вирішила згадати кращі часи зі свого концерту, на якому блищала в костюмі з сіточкою і блискітками. Зірка вибрала досить незвичайні костюми, щоб продемонструвати результати своїх тренувань.

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У маленькому вбранні з безліччю блискіток виконавиця танцювала в компанії молодих танцюристів, а також постаралася продемонструвати майстерність і результати своїх особистих досягнень. Спортивними танцями Лопес захопилася давно, вона тренується вранці і вільним вечорами спеціально для концертів.

"Господь вседержитель!!! # Церковьцерквьцерковь ✨ 💒 💍 ✨ @ marrymemovie " - пише Лопес під новими кадрами.

«Одержимий цією піснею; Я вже бачила #Marryme і мені сподобалося 🤩❤👏🏻👏🏻 Мама, ти вбила його 🔥; Любов❤; обожнюю цей виступ😍; Я люблю Церква 😍; Обожнюю цей спектакль❤; Я люблю тебе, але це святотатственно; Моя улюблена пісня на саундтреці🔥; Люблю тебе!!! Моя улюблена пісня❤️побачивши фільм завтра з моїми подругами, вони так схвильовані цим!! ❤ ️ ЖД чекаю не дочекаюся!!; Моя красуня❤️".

До цього ми писали, Лопес у білій сукні з мереживами з'явилася на заході з нагоди прем'єри романтичної комедії. Її Лопес відвідала разом з коханим, проте саме її квітучий і яскравий зовнішній вигляд привернув найбільше уваги.

Так, Дженніфер вибрала дизайнерської плаття з вишивкою і мереживами, яке більше схоже на весільне, ніж на звичайний вечірнє вбрання. Причому артистка вирішила доповнити образ маленькими туфлями на шпильці і срібним клатчем.

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