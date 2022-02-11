Дженнифер хорошо справилась с танцами вместе с молодыми людьми во время своего концерта.

Как передает Politeka.net, Дженнифер Лопес решила вспомнить лучшие времена со своего концерта, на котором блистала в костюме с сеточкой и блестками. Звезда выбрала довольно необычные костюмы, чтобы продемонстрировать результаты своих тренировок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

В маленьком наряде с множеством блесток исполнительница сплясала в компании молодых танцоров, а также постаралась продемонстрировать мастерство и результаты своих личных достижений. Спортивными танцами Лопес увлеклась давно, она тренируется по утрам и свободным вечерам специально для концертов.

«Господь вседержитель!!! #ЦерковьЦерковьЦерковь ✨💒💍✨@MarryMeMovie» - пишет Лопес под новыми кадрами.

«Одержим этой песней; Я уже видела #Marryme и мне понравилось 🤩❤👏🏻👏🏻 Мама, ты поразила его 🔥; Любовь❤; обожаю это выступление😍; Я люблю Церковь 😍; Обожаю этот спектакль❤; Я люблю тебя, но это святотатственно; Моя любимая песня на саундтреке🔥; Люблю тебя!!! Моя любимая песня❤️Увидев фильм завтра с моими подругами, они так взволнованы этим!! ❤️✨ Жду не дождусь!!; Моя красавица ❤️».

До этого мы писали, Лопес в белом платье с кружевами появилась на мероприятии по случаю премьеры романтичной комедии. Ее Лопес посетила вместе с возлюбленным, однако именно ее цветущий и яркий внешний вид привлек больше всего внимания.

Так, Дженнифер выбрала дизайнерской платье с вышивкой и кружевами, которое больше похоже на свадебное, чем на обычный вечерний наряд. Причем артистка решила дополнить образ маленькими туфлями на шпильке и серебряным клатчем.

Ранее сообщалось, 52-летняя Лопес в блестках и сеточке показала, на что способна на сцене: "Никогда не стареешь"

Также, 52-летняя Лопес втиснулась в черное платье с вырезом, доказав свою привлекательность: "Видели этот живот?"

Politeka рассказывала, Лопес в белом платье с перьями изумила фигурой рядом с молодым красавцем: "Шалит Дженни"