Как передает Politeka.net, Дженнифер Лопес решила вспомнить лучшие времена со своего концерта, на котором блистала в костюме с сеточкой и блестками. Звезда выбрала довольно необычные костюмы, чтобы продемонстрировать результаты своих тренировок.
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В маленьком наряде с множеством блесток исполнительница сплясала в компании молодых танцоров, а также постаралась продемонстрировать мастерство и результаты своих личных достижений. Спортивными танцами Лопес увлеклась давно, она тренируется по утрам и свободным вечерам специально для концертов.
«Господь вседержитель!!! #ЦерковьЦерковьЦерковь ✨💒💍✨@MarryMeMovie» - пишет Лопес под новыми кадрами.
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«Одержим этой песней; Я уже видела #Marryme и мне понравилось 🤩❤👏🏻👏🏻 Мама, ты поразила его 🔥; Любовь❤; обожаю это выступление😍; Я люблю Церковь 😍; Обожаю этот спектакль❤; Я люблю тебя, но это святотатственно; Моя любимая песня на саундтреке🔥; Люблю тебя!!! Моя любимая песня❤️Увидев фильм завтра с моими подругами, они так взволнованы этим!! ❤️✨ Жду не дождусь!!; Моя красавица ❤️».
До этого мы писали, Лопес в белом платье с кружевами появилась на мероприятии по случаю премьеры романтичной комедии. Ее Лопес посетила вместе с возлюбленным, однако именно ее цветущий и яркий внешний вид привлек больше всего внимания.
Так, Дженнифер выбрала дизайнерской платье с вышивкой и кружевами, которое больше похоже на свадебное, чем на обычный вечерний наряд. Причем артистка решила дополнить образ маленькими туфлями на шпильке и серебряным клатчем.
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