Популярна артистка і дружина Потапа - Настя Каменських без фільтрів і макіяжу поскаржилася на погоду в лютому.

Як передає Politeka.net, Настя Каменських є популярною українською артисткою, яка виступає під псевдонімом "NK". А її чоловік Потап (Олексій Потапенко) пише для неї пісні. На своїй сторінці в Instagram Каменських поскаржилася на дивну погоду. Також, на публікації вона показала себе без фільтрів і макіяжу.

"Аааааа😱 куди б сховатися від цієї дивної погоди🙄 краще б вже заметіль, як ви вважаєте ?",- поскаржилася на погоду і запитала Настя Каменських.

Шанувальники артистки залишили безліч коментарів під публікацією: "Згодна, дуже чекаю вже тепла...", "Плюсую за Сонце😍.....але ці головні болі через перепади температури вже набридли", "тТа краще заметіль. Тільки спокійна, тиха.", "Ні, краще вже сонечко на березі моря", "Сірий мишеня, але дуже красива", "Бомба", "красуня, розумниця", "Сіре мишеня, але дуже красива", "Краще весна".

Раніше повідомлялося, екс дружина позитиву і найкраща подруга Каменських зізналася, куди пропала: "Це пекло, зі сльозами на очах..."

Politeka розповідала, "Настя виходить заміж?": Каменських розкрила свій секрет, весільні вбрання один іншого краще

Також, Настя Каменських кокетливо танцювала на камеру і спровокувала розбірки в мережі: "Покликання бути клоуном"