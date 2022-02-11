Популярная артистка и жена Потапа - Настя Каменских без фильтров и макияжа пожаловалась на погоду в феврале.

Как передает Politeka.net, Настя Каменских является популярной украинской артисткой, которая выступает под псевдонимом "NK". А её муж Потап (Алексей Потапенко) пишет для неё песни. На своей странице в Инстаграм Каменских пожаловалась на странную погоду. Также, на публикации она показала себя без фильтров и макияжа.

"Аааааа😱 куда бы спрятаться от этой странной погоды🙄 лучше б уже метель, как вы считаете ?", — пожаловалась на погоду и спросила Настя Каменских.

Поклонники артистки оставили множество комментариев под публикацией: "Согласна, очень жду уже тепла…", "Плюсую за солнце😍.....но эти головные боли из-за перепадов температуры уже надоели", "Да лучше метель. Только спокойная, тихая.", "Нет, лучше уже солнышко на берегу моря", "Серый мышонок, но очень красивая", "Бомба", "Красавица, умница", "Серый мышонок, но очень красивая", "Лучше весна".

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