Як передає Politeka.net, Вікторія Булітко є відомою українською актрисою і зіркою гумористичного проекту "Дизель шоу". На цей раз актриса опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Вікторія Булітко приміряла на себе свій образ Олі з серіалу"татусі". На ній шикарне облягаюче плаття червоного кольору і перуку коричневого кольору (щоб подивитися всі фото, доскролльте до кінця сторінки).

"Дивилися вчорашні серії "Папанек"?

Як думаєте, чим закінчиться історія Микити і Олі?", — запитати Вікторія Булітко.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією актриси: "Оля, наймудріша жінка з усіх героїв", "Ще не бачив", "Продовження хочемо", "Чекаємо 5 сезон", "Красуня", "Чудовий серіал", "Дуже емоційні серії", "Вікулик ти молодець, правильно так і треба робити!)", "Прекрасна як весняна квітка тюльпана, ось ось розкрився після холодної зими", "Просто вау", "Не знаю як скінчиться історія, але леді ін Ред підкорила моє серце!😘😘😘 Красиво".

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