Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка, телеведуча і світська діва Оля Цибульська поділилася в своєму Instagram яскравими кадрами в незвичайному образі. Зірка влаштувала оригінальну фотосесію для якої одягла костюм улюбленого українського бренду.

Як видно, Оля відображена в цікавій локації, це схоже на довгий коридор з червоними стінами. Вона приміряє різні пози з високим стільчиком і виглядають дуже ефектно і впевнено. Перед камерою зірка з'явилася в стильному пастельному костюмі вільного крою, який їй дуже йде. Її волосся тут заплетене в довгі кіски, а на обличчі яскравий макіяж з темною помадою.

У підписі до фотографій Цибульська написала: "Оціни цибулю від 1 до 10. Це не оптична ілюзія! Я дійсно в костюмі з лімітованої колекції. Нещодавно один з моїх улюблених українських брендів святкував свої перші 10 років! (це дуже тонкий натяк на те, скільки балів потрібно поставити в коментарях). Я в 10 років крала сливи з сусіднього двору, а вони вже вкрали серця мільйонів українок по всьому світу. Кисті! Вперше бажаю Не ваМ, а ваС. У кожен гардероб і кожен шафа. C днем народження!".

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