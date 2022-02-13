Український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма вразив фотосесією з найближчими, зробленою під час відпочинку за кордоном.

Так, 39-річний Влад Яма опублікував свіжі фото у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постав разом із дружиною Ліліаною і сином Леоном, передає Politeka.net.

Сім'я близько місяця відпочивала в Америці: спочатку вони побували в Мексиці, потім в круїзі на величезному лайнері, а потім осіли в Майамі. Зараз хореограф вже повернувся на батьківщину, але все ще публікує кадри з поїздки.

Влад Яма вирішив влаштувати фотосесію на пустельному пляжі. Всі троє вбралися в схожі наряди білого кольору і розташувалися біля дерев'яної конструкції. Фотограф зробив кілька "живих" знімків з різних ракурсів - вийшли приголомшливі кадри на пам'ять.

"Моя сім'я - моє багатство!😍 Обожнююююю!!!🤗", - не стримав емоцій суддя "Танців з зірками".

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Один з них натякнув, чого не вистачає Владу Ямі для повної ідилії:

"Вау! Які фото! На останньому фото Ліліана чарівна!"

"Я вже говорила... ви амбасадори любові ❤️"

"Леону дуже личить така укладка!"

"Шалено красива сім'я 👪"

"🔥Вам терміново потрібна доця!) 🔥"

"Ви шикарні!!! 😍 😍 😍 Обожнюю, коли чоловік цінує сім'ю!!! 🥰"

До цього Влад Яма показував фото з круїзу, під час якого він з сім'єю відвідав відразу п'ять країн.

"Рухаємося на південь. Попереду 5 нових країн і безліч вражень! Але ми обов'язково повернемося🤗 Повний вперед!..🚢", - писав він в Instagram.

Нагадаємо, без фільтрів і макіяжу: як у звичайному житті виглядає дружина-красуня Влада Ями

Як повідомляла Politeka, Яма з "Танців з зірками" повернувся в Україну після довгої відсутності: "це сталося"

Також Politeka писала, що Влад Яма з "Танців з зірками" нарозхрист здивував зухвалим фото і одкровенням.