Так, 39-річний Влад Яма опублікував свіжі фото у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постав разом із дружиною Ліліаною і сином Леоном, передає Politeka.net.
Сім'я близько місяця відпочивала в Америці: спочатку вони побували в Мексиці, потім в круїзі на величезному лайнері, а потім осіли в Майамі. Зараз хореограф вже повернувся на батьківщину, але все ще публікує кадри з поїздки.
Влад Яма вирішив влаштувати фотосесію на пустельному пляжі. Всі троє вбралися в схожі наряди білого кольору і розташувалися біля дерев'яної конструкції. Фотограф зробив кілька "живих" знімків з різних ракурсів - вийшли приголомшливі кадри на пам'ять.
"Моя сім'я - моє багатство!😍 Обожнююююю!!!🤗", - не стримав емоцій суддя "Танців з зірками".
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Користувачі кинулися обговорювати побачене. Один з них натякнув, чого не вистачає Владу Ямі для повної ідилії:
"Вау! Які фото! На останньому фото Ліліана чарівна!"
"Я вже говорила... ви амбасадори любові ❤️"
"Леону дуже личить така укладка!"
"Шалено красива сім'я 👪"
"🔥Вам терміново потрібна доця!) 🔥"
"Ви шикарні!!! 😍 😍 😍 Обожнюю, коли чоловік цінує сім'ю!!! 🥰"
До цього Влад Яма показував фото з круїзу, під час якого він з сім'єю відвідав відразу п'ять країн.
"Рухаємося на південь. Попереду 5 нових країн і безліч вражень! Але ми обов'язково повернемося🤗 Повний вперед!..🚢", - писав він в Instagram.
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