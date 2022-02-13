Украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма впечатлил фотосессией с самыми близкими, сделанной во время отдыха за границей.

Так, 39-летний Влад Яма опубликовал свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстал вместе с женой Лилианой и сыном Леоном, передает Politeka.net.

Семья около месяца отдыхала в Америке: сначала они побывали в Мексике, затем в круизе на огромном лайнере, а потом осели в Майами. Сейчас хореограф уже вернулся на родину, но все еще публикует кадры с поездки.

Влад Яма решил устроить фотосессию на пустынном пляже. Все трое нарядились в похожие наряды белого цвета и расположились у деревянной конструкции. Фотограф сделал несколько "живых" снимков с разных ракурсов - получились потрясающие кадры на память.

"Моя семья - моё Богатство!😍 Обожаюууууууу!!!🤗", - не сдержал эмоций судья "Танців з зірками".

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Один из них намекнул, чего не хватает Владу Яме для полной идиллии:

"Вау! Какие фото! На последнем фото Лилиана неотразима!"

"Я уже говорила… Вы амбассадоры любви ❤️"

"Леону очень идет такая укладка!"

"Безумно красивенная семья 👪"

"🔥Вам срочно нужна доця!) 🔥"

"Вы шикарные!!! 😍😍😍 Обожаю, когда мужчина ценит семью!!! 🥰"

До этого Влад Яма показывал фото с круиза, во время которого он с семьей посетил сразу пять стран.

"Двигаемся на Юг. Впереди 5 новых стран и множество впечатлений! Но мы обязательно вернёмся🤗 Полный вперёд!..🚢", - писал он в Инстаграм.

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