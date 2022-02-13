Григорій Решетник понад 10 років будує стосунки з Христиною, повідомляє Politeka.net. За цей час у пари з'явилися на світ троє дітей - Іван і Дмитро, і Олександр.
Багатодітні батьки часто розповідають, як проводять час з синами, але останні рази вони вирішили провести час тільки удвох.
"Два рази на тиждень сходити в кіно - це розкіш для багатодітних батьків 🍿", - написав Григорій Решетник, підкріпивши знімком з дружиною. На фото парочка щасливо посміхалася в одному з торгових центрів.
Публікація швидко зібрала понад 5000 лайків і багато коментарів.
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"Ви така гарна пара і чудові батьки! 👏 🔥 Рада знайомству @ grisha_reshetnik @ kristina_reshetnik❤️❤️❤️", "Класні🔥🔥🔥😍😍😍😍", "ви найкращі👍❤❤❤🌹🌹🌹", "круті", " Розумнички❤️правильно👍 👍 👍 побільше такої розкоші🤗 🤗 🤗", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, в одному з інтерв'ю Христина Решетник розповіла, що її чоловік дуже турботливий батько, і завжди їй допомагає з дітьми. Сім'я виглядає щасливою.
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