Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська співачка Ані Лорак, яка влаштувала черговий концерт, вирішила також показати, як її підтримує дочка на виступах. Також співачка не забула продемонструвати і свій вельми екстравагантний наряд.

Так, перед початок концерту Лорак вирішила похвалитися своїм блискучим вбранням і підтримкою дочки. Вона одягла напівпрозоре коротке плаття з невеликим бічним розрізом і застосувала до свого відео фільтр з мерехтінням, чому її блискуче плаття стало більш ефектним.

"Кожна зустріч з моїми улюбленими глядачами-величезне щастя❤️Дякую, що ви є у мене🙏 🏻 незабутній вечір!» - писати Лорак.

У мережі відреагували:

"Спасибі за шикарний вечір 🔥 🔥 🔥ми без голосу; у мене було!; Сумую за Вашою потужною енергетикою! Сумую за концертами! ❤ ️ 😢 ; Відео супер ....Кароліна, а коли в Україну з концертами ???; вам спасибі що ви є у нас! ❤️ найкраща! 👏 🔥 ; Як довго ми чекали концертів, хотілося скоріше зануритися в цю казкову атмосферу; !Яке гарне плаття🔥 🔥 🔥!вам дуже личить; така радість для глядача і самого артиста 🙏 🏻які милі з Сонечкою ❤ ️ дуже чекаємо Вас знову в Одесі😻 🙏 🏻».

Також на новій фотографії Ані відображена на цікавому тлі, її силует ніби подчерчен софітом. Перед камерою зірка з'явилася в довгій червоній сукні оксамитової фактури, яка ідеально лягла по фігурі, підкреслюючи всі спокусливі вигини.

І хоча наряд закритий в зоні декольте, зате має сміливий, майже непристойний виріз аж вище стегна, що додає образу якоїсь пікантності

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