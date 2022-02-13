Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская певица Ани Лорак, которая устроила очередной концерт, решила также показать, как ее поддерживает дочь на выступлениях. Также певица не забыла продемонстрировать и свой весьма экстравагантный наряд.

Так, перед начало концерта Лорак решила похвастаться своим блестящим нарядом и поддержкой дочери. Она надела полупрозрачное короткое платье с небольшим боковым разрезом и применила к своему видео фильтр с мерцанием, отчего ее сверкающее платье стало более эффектным.

«Каждая встреча с моими любимыми зрителями – огромное счастье❤️Спасибо, что вы есть у меня🙏🏻 Незабываемый вечер!» - пишет Лорак.

В сети отреагировали:

«Спасибо за шикарный вечер 🔥🔥🔥мы без голоса; У меня было!; Скучаю по вашей мощной энергетике! Скучаю по концертам! ❤️😢; Видео супер ....Каролина , а когда в Украину с концертами ???; вам спасибо что вы есть у нас! ❤️ лучшая! 👏🔥; Как долго мы ждали концертов, хотелось поскорее окунуться в эту сказочную атмосферу; !Какое красивое платье🔥🔥🔥!вам очень идёт; Такая радость для зрителя и самого артиста 🙏🏻Какие милые с Сонечкой ❤️ Очень ждём Вас снова в Одессе 😻🙏🏻».

Также на новой фотографии Ани запечатлена на интересном фоне, ее силуэт как будто подчерчен софитом. Перед камерой звезда появилась в длинном красном платье бархатной фактуры, которое идеально легло по фигуре, подчеркивая все соблазнительные изгибы.

И хотя наряд закрыт в зоне декольте, зато имеет смелый, почти непристойный вырез аж выше бедра, что добавляет образу некой пикантности

Напомним, Повзрослевшая дочь Ани Лорак "подалась" в рэперши и сплясала под новую песню мамы: кадры.

Как сообщала Politeka, Ани Лорак позволила взглянуть на себя "настоящую" в спортивном костюме: "Рельефный пресс".

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