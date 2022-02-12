Катя Осадча добре проводить час з чоловіком на відпочинку і влаштовує романтичні побачення.

Як пише Politeka.net, Катя Осадча є успішною українською телеведучою і дружиною Юрія Горбунова, пара нещодавно вирушила в романтичну відпустку в Париж. Як відомо, про це сама телеведуча мріяла досить давно, так як через вагітність не могла подорожувати.

Зараз пара насолоджується часом разом і показує в Instagram щасливі моменти з життя. Цього разу вони провели час у кіно, про що відразу ж написали.

"Давно були в кіно? Коли вимикаєш мобільний і насолоджуєшся фільмом!! Зараз є що подивитися! "Смерть на Нілі!' .Здавалося б-знайома історія, всім відома!! Чим можна здивувати?? Рекомендую! Картинка, якість зйомки, режисерські прийоми, акторська гра-вищий левел! #кіно #пригоди #детектив #попкорн» - пише Горбань.

У мережі підтримали пост телеведучого: "було! І раджу, всім, сходити на фільм "Стоп-земля", про підлітків! Дуже класний фільм! Емоційний, справжній!; Яка ж красива Катя, обожнюю; безмежно вас люблю❤... більше; і ми сьогодні з подругою були в кіно. Саме на цей фільм ходили. Вартий уваги. Сподобалося все: гра акторів, картинка, сама зйомка👏 😀; Солодка пара❤; А мені "Кінгсмен" сподобався 😍».

Нещодавно зірка народила третього сина, якого пара вирішила назвати Данилом. Не забуває Осадча і про Instagram, де цього разу показала стильний наряд із зачіскою.

На фото Котити була в сукні з вирізом і трохи нижче коліна. Образ Осадча доповнила ефектною зачіскою, розповівши, як її робити.

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А ще Politeka писала, що Осадча після "втечі" з України з Горбуновим не змогла приховати радості на вулицях Парижа