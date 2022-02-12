Джамала народилася в родині кримського татарина, Аліма Айяровича, і вірменки Галини Михайлівни, передає Politeka.net.
За зізнанням співачки, її мама - дуже суворий критик, адже професійний музикант, піаністка і викладачка фортепіано. У жінки хороший музичний слух. Саме Галина Михайлівна прищепила любов до музики доньці з дитинства.
12 лютого мати Джамали відсвяткувала день народження, про що співачка повідомила в Instagram.
"Сьогодні один з прекрасних і кращих днів у моєму житті - День народження моєї мами! Люблю безмежно. Без мами я нічого не змогла б", - поділилася артистка.
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Також співачка нагадала, що триває Нацвідбір на Євробачення, і попросила глядачів приєднатися до голосування.
Публікація швидко зібрала понад 1500 лайків і багато коментарів:
"З Днем Народження, Галина Михайлівна 😍 довгих років, здоров'я, щастя, радості❤️"," вітаю вашу маму 🌷 у моєї теж сьогодні свято 🙂", " Мама - красуня, гарне обличчя, вітаємо Маму великої донечки!".
Нагадаємо, що Джамала показала, як хизувалася на червоній доріжці в Британії
Як повідомляла Politeka, Джамала, яка потрапила в журі Нацвідбору на Євробачення-2022, заінтригувала заявою
Також Politeka писала, що велике горе наздогнало Джамалу, втратила близьку людину