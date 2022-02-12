Відома українська співачка, переможниця "Євробачення-2016", Джамала, показала, як виглядає її мама, на честь свята і зізналася їй у коханні.

Джамала народилася в родині кримського татарина, Аліма Айяровича, і вірменки Галини Михайлівни, передає Politeka.net.

За зізнанням співачки, її мама - дуже суворий критик, адже професійний музикант, піаністка і викладачка фортепіано. У жінки хороший музичний слух. Саме Галина Михайлівна прищепила любов до музики доньці з дитинства.

12 лютого мати Джамали відсвяткувала день народження, про що співачка повідомила в Instagram.

"Сьогодні один з прекрасних і кращих днів у моєму житті - День народження моєї мами! Люблю безмежно. Без мами я нічого не змогла б", - поділилася артистка.

Також співачка нагадала, що триває Нацвідбір на Євробачення, і попросила глядачів приєднатися до голосування.

Публікація швидко зібрала понад 1500 лайків і багато коментарів:

"З Днем Народження, Галина Михайлівна 😍 довгих років, здоров'я, щастя, радості❤️"," вітаю вашу маму 🌷 у моєї теж сьогодні свято 🙂", " Мама - красуня, гарне обличчя, вітаємо Маму великої донечки!".

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