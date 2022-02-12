Як повідомляє Politeka.net, популярна голлівудська актриса Анджеліна Джолі після появи на важливому заході не стала приховувати своє обличчя під шаром косметики і чесно показала свої зморшки поблизу. На нових кадрах зірка постала в скромній і лаконічній сукні, а також розпустила волосся.
«Анджеліна Джолі у 2022 році✨» - сказано в підписі під кадрами.
Як можна помітити, Джолі дійсно не користується уколами краси, тому і не приховує шкіру, що в'яне. На думку актриси, сенсу в перетворенні вона не бачить, так як хоче старіти природно і бажає бути натуральною.
"Вау, вона прекрасна. Я тебе дуже люблю.. благослови тебе бог🙏 🏽; обожнюю це фото❤️😍 🥰; найкрасивіша 💕 планети; красиво чудово😘; ти просто джерело ідеальності, це треба мати такий талант; Белла.❤ ️ ; Вау, ЧУДОВА королева, Доброго ранку, дорога, люблю Джоджо".
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Джолі нещодавно вирушила на важливу прес-конференцію, взявши з собою в подорож дочку Захару. Зазвичай зірка рідко показується на публіці, тому нові знімки стали приводом для хвилювання в Instagram.
Так, Анджеліна Джолі разом з дочкою Захарою вчора відвідала Капітолій. Там зірка виступила на прес-конференції
Про прес-конференцію Джолі також написала у себе в Instagram, подякувавши своїй дочці за те, що вона була поруч в такий хвилюючий момент.
Нагадавши, Анджеліна Джолі на селфі з шанувальниками показала своє справжнє обличчя: ніякої фоторетуші.
Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі не стала приховувати, наскільки змінилося її обличчя за 20 років кар'єри: "є одне але...".
Також Politeka писала, що Фото Анджеліни Джолі з різницею в 10 років викликали фурор: "у неї хороший пластичний хірург".