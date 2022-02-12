Как сообщает Politeka.net, популярная голливудская актриса Анджелина Джоли после появления на важном мероприятии не стала скрывать свое лицо под слоем косметики и честно показала свои морщинки вблизи. На новых кадрах звезда предстала в скромном и лаконичном платье, а также распустила волосы.

«Анджелина Джоли в 2022 году✨» - сказано в подписи под кадрами.

Как можно заметить, Джоли действительно не пользуется уколами красоты, потому и не скрывает увядающую кожу. По мнению актрисы, смысла в преображении она не видит, так как хочет стареть естественно и желает быть натуральной.

«Вау, она прекрасна. Я тебя очень люблю.. благослови тебя бог 🙏🏽; Обожаю это фото❤️😍🥰; Самая красивая 💕 планеты; Красиво замечательно😘; ты просто кладезь идеальности, это надо иметь такой талант; Белла.❤️; Вау, превосходная королева, доброе утро, дорогая, люблю Джоджо».

Джоли недавно отправилась на важную пресс-конференцию, взяв с собой в путешествие дочь Захару. Обычно звезда редко показывается на публике, поэтому новые снимки стали поводом для волнения в Инстаграм.

Так, Анджелина Джоли вместе с дочерью Захарой вчера посетила Капитолий. Там звезда выступила на пресс-конференции

О пресс-конференции Джоли также написала у себя в инстаграме, поблагодарив свою дочь за то, что она была рядом в столь волнительный момент.

Напомним, Анджелина Джоли на селфи с поклонниками показала свое настоящее лицо: никакой фоторетуши.

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли не стала скрывать, насколько поменялось ее лицо за 20 лет карьеры: "Есть одно но...".

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