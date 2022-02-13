Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча, зірка Нового каналу Леся Нікітюк, яка зараз відпочиває в Таїланді, поділилася в своєму Instagram чарівним кадром з незвичайною атмосферою релаксу.

На знімку телезірка показала одну свою ногу, яку сунула в кристально-чистий басейн. У цій воді грають промені сонця і плавають кілька квіток лотоса, як зазначила сама Леся.

У підписі до фотографії вона написала: "Подивилася на б'юті-блогерів і інфлюенсерів, дай думаю, і я запощу який-небудь кадр, який, на мою думку, "ні про що". Але з іншого боку, ммм реально красива фотографія? Як вам нога моя? Вода? Лотоси?".

Користувачі тут же почали коментувати нове фото Никитюк, засинаючи її компліментами: "На фото все ідеально", "Краща нога в світі", "Нога хороша", "Леся, з ногою все в порядку, і водичка класно виблискує, гарного відпочинку і заряду бадьорості", "Все ідеально", "На цьому фото взагалі все шикарно", "Все ідеально", "Фото супер", "Нога прекрасна", "Вау! Який розмір ніжки?", "Красуня".

Нагадаємо, Нікітюк яскраво потролила блогерів і зізналася, скільки зайвих кг привезе з відпочинку: "Господи, це все...".

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