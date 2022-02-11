Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телезвезда и путешественница Леся Никитюк, которая сейчас отдыхает в солнечном Таиланде, часто радует поклонников кадрами своего роскошного досуга. Так, в этот раз красотка сняла Instagram-сторис, на которых продемонстрировала свой образ.
На кадрах видно, что Леся снимает себя в зеркало в полный рост, и показывает все прелести без фотошопа. Перед камерой она появилась в свободном черном комбинезоне, из-под которого выглядывает полупрозрачное блестящее белье. Телезвезда еще и раскрывает комбинезон, чтобы продемонстрировать свое декольте, показав его реальный размер. Волосы Леси собраны в небрежную "дульку", которую она также решила показать, а на ее лице легкий макияж и пафосный вид.
"Это мой лук этого дня. Сегодня мой лук называется "блестящие кормилицы". Даже "дулечку" себе сделала такую красивую, от сглаза", - говорит Никитюк в камеру и вертится перед зеркалом, демонстрируя свои прелести и наряд.
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