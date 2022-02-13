Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая, звезда Нового канала Леся Никитюк, которая сейчас отдыхает в Таиланде, поделилась в своем Instagram очаровательным кадром с необычной атмосферой релакса.

На снимке телезвезда показала одну свою ногу, которую сунула в кристально-чистый бассейн. В этой воде играют лучи солнца и плавают несколько цветков лотоса, как отметила сама Леся.

В подписи к фотографии она написала: "Посмотрела на бьюти-блогеров и инфлюэнсеров, дай думаю, и я запощу какой-нибудь кадр, который, по моему мнению, "ни о чем". Но с другой стороны, ммм реально красивая фотография? Как вам нога моя? Вода? Лотосы?".

Пользователи тут же принялись комментировать новое фото Никитюк, засыпая ее комплиментами: "На фото все идеально", "Лучшая нога в мире", "Нога хорошая", "Леся, с ногой все в порядке, и водичка классно сверкает, хорошего отдыха и заряда бодрости", "Все идеально", "На этом фото вообще все шикарно", "Все идеально", "Фото супер", "Нога прекрасна", "Вау! Какой размер ножки?", "Красотка".

Напомним, Никитюк ярко потроллила блогеров и призналась, сколько лишних кг привезет с отдыха: "Господи, это все...".

Как сообщала Politeka, Никитюк с Потапом стали ведущими нового шоу, украинцы не оценили: "А кроме нее кто-то ещё есть?".

Также Politeka писала, что Леся Никитюк вышла к бассейну в своем самом откровенном купальнике: "Покажу вам немного...".