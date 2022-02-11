Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является известной украинской телеведущей. Недавно стало известно, что она вместе с Потапом стала ведущей "Липсинк баттл". По этому поводу Никитюк решила рассказать, чем будет радовать украинцев.

"Во-первых, мной, а во-вторых, мной и Потапом, потому что такого крутого партнера у меня еще не было! А в-третьих, участниками, потому что такое количество звезд как здесь можно увидеть в безоблачную погоду на небе и то в Намибии", — поделилась Леся Никитюк.

Также Потап поделился эмоциями относительно нового сезона.

"Это будет феерично. А если бы я сам был участником, то спародировал бы Николая Мозгового", — поделился Потап.

Также, Никитюк рассказала о своих переживаниях перед началом сезона.

Поклонники шоу оставили множество комментариев под публикацией: "Леси много", "Вы супер", "Вы лучшие", "Опять Леся Никитюк? А, кроме нее кто-то ещё есть??? Ужас", "Где Тина Кароль?".

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