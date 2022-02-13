Лопес вибрала елегантне вбрання і зробила інтригуючі кадри на тлі свого офісу.

Як передає Politeka.net, Дженніфер Лопес останнім часом активізувалася-почала рекламувати свою косметику, розповідати про себе, а також влаштувала пишний концерт разом зі своїм колегою, співаком Малумою. Все це артистка зробила заради презентації нового фільму.

Також артистка влаштувала фотосесію в своєму офісі і підібрала цілу серію нарядів, які хотіла б презентувати перед камерами. Одним з таких став образ в білих тонах. Сукня з сітчастим верхом і відкритим декольте виглядало досить спокусливо.

А підтягнута фігура Лопес разом з її доглянутим виглядом вдало виглядали в наряді, що приховує все зайве, але робить акцент на формах завдяки силуету.

До цього в маленькому вбранні з безліччю блискіток виконавиця танцювала в компанії молодих танцюристів, а також постаралася продемонструвати майстерність і результати своїх особистих досягнень. Спортивними танцями Лопес захопилася давно, вона тренується вранці і вільним вечорами спеціально для концертів.

"Господь вседержитель!!! # Церковьцерквьцерковь ✨ 💒 💍 ✨ @ marrymemovie " - пише Лопес під новими кадрами.

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