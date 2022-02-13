Как передает Politeka.net, Дженнифер Лопес в последнее время активизировалась - начала рекламировать свою косметику, рассказывать о себе, а также устроила пышный концерт вместе со своим коллегой, певцом Малумой. Все это артистка сделала ради презентации нового фильма.
Также артистка устроила фотосессию в своем офисе и подобрала целую серию нарядов, которые хотела бы презентовать перед камерами. Одним из таких стал образ в белых тонах. Платье с сетчатым верхом и открытым декольте выглядело довольно соблазнительно.
А подтянутая фигура Лопес вместе с ее ухоженным видом удачно смотрелись в наряде, скрывающем все лишнее, но делающим акцент на формах благодаря силуэту.
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До этого в маленьком наряде с множеством блесток исполнительница сплясала в компании молодых танцоров, а также постаралась продемонстрировать мастерство и результаты своих личных достижений. Спортивными танцами Лопес увлеклась давно, она тренируется по утрам и свободным вечерам специально для концертов.
«Господь вседержитель!!! #ЦерковьЦерковьЦерковь ✨💒💍✨@MarryMeMovie» - пишет Лопес под новыми кадрами.
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