Як передає Politeka.net, 16-річний Муаяд Абдельрахім прославився як переможець вокального шоу "Співають всі". Після своєї перемоги артист вже встиг порадувати своїх шанувальників новими піснями. На своїй сторінці в Instagram Муаяд вирішив поділитися спогадами з концерту популярного співака Артема Пивоварова. У якийсь момент Пивоваров покликав Муаяда на сцену і вони разом заспівали його пісню (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Як я заспівав з Артемом Пивоваровим🔝 😊 круті спогади! Це був жовтень. Я приїхав на концерт до Білої Церкви. І було дуже несподівано, коли Артем покликав мене на сцену і запропонував заспівати пісню "Дім"!",- поділився спогадами Муаяд Абдельрахім.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією артиста: "Браво гордість наша", "Класно", "Моє рідне місто", "Це так дуже красиво і ніжно 😍 😍 Ви прекрасні", "Пам'ятаю 😍 цей концерт залишився в самому серці", "Як класно просто супер".

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