34-річна Нікітюк порадувала шанувальників своїми свіжими фото в купальнику, які опублікувала в Instagram, передає Politeka.net.
Леся позувала біля басейну, приміривши, напевно, свій найвідвертіший купальник. Синій монокіні прикрасили мотузочки, а від вирізу спереду захоплює дух.
Знімком в повний зріст на краю басейну і поруч з пальмою, Нікітюк затьмарила собою розкішний пейзаж Пхукета.
"Фотошпалери, на які ви заслужили 💜", - підписала вона кадри.
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Користувачі з ентузіазмом обговорюють побачене:
"Фотошпалери вб'ють зараз 3.8 млн. підписників🔥 👏❤️😍"; "Прекрасні форми😍 😍 😍"; "Ви дуже hot women🔥"; "ось це НОГИИИИИИ🔥❤️"; "лотос на 3-ій фотці бомба😍"; "Ох, як прекрасні ніжки😍 😍"; "отрута!!!"; "Пальма біля пальми!"; "Як на краю не боїтеся стояти?".
До цього Нікітюк хвалилася кадрами з Таїланду, на яких хизувалася в золотистому купальнику. Ведуча покуражилася в різних ракурсах.
"Боже, а що це блищить на Пхукеті? Це я! Я - золото😌", - "скромності" Лесі не позичати.
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