Українська ведуча Леся Нікітюк, зірка "Орла і решка" та " Хто проти блондинок?", насолоджується зараз відпочинком в екзотичному куточку планети.

34-річна Нікітюк порадувала шанувальників своїми свіжими фото в купальнику, які опублікувала в Instagram, передає Politeka.net.

Леся позувала біля басейну, приміривши, напевно, свій найвідвертіший купальник. Синій монокіні прикрасили мотузочки, а від вирізу спереду захоплює дух.

Знімком в повний зріст на краю басейну і поруч з пальмою, Нікітюк затьмарила собою розкішний пейзаж Пхукета.

"Фотошпалери, на які ви заслужили 💜", - підписала вона кадри.

Користувачі з ентузіазмом обговорюють побачене:

"Фотошпалери вб'ють зараз 3.8 млн. підписників🔥 👏❤️😍"; "Прекрасні форми😍 😍 😍"; "Ви дуже hot women🔥"; "ось це НОГИИИИИИ🔥❤️"; "лотос на 3-ій фотці бомба😍"; "Ох, як прекрасні ніжки😍 😍"; "отрута!!!"; "Пальма біля пальми!"; "Як на краю не боїтеся стояти?".

До цього Нікітюк хвалилася кадрами з Таїланду, на яких хизувалася в золотистому купальнику. Ведуча покуражилася в різних ракурсах.

"Боже, а що це блищить на Пхукеті? Це я! Я - золото😌", - "скромності" Лесі не позичати.

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