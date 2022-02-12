34-летняя Никитюк порадовала поклонников своими свежими фото в купальнике, которые опубликовала в Инстаграм, передает Politeka.net.
Леся позировала у бассейна, примерив, наверно, свой самый откровенный купальник. Синий монокини украсили веревочки, а от выреза спереди захватывает дух.
Снимком в полный рост на краю бассейна и рядом с пальмой, Никитюк затмила собой роскошный пейзаж Пхукета.
"Фотообои, которые вы заслужили💜", - подписала она кадры.
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Пользователи с энтузиазмом обсуждают увиденное:
"Фотообои убьют сейчас 3.8 млн. подписчиков 🔥👏❤️😍"; "Прекрасные формы 😍😍😍"; "Вы очень hot women🔥"; "вот это НОГИИИИИИ🔥❤️"; "лотос на 3-ей фотке бомба😍"; "Ох, как прекрасные ножки😍😍"; "Яд!!!"; "Пальма возле пальмы!"; "Как на краю не боитесь стоять?".
До этого Никитюк хвасталась кадрами с Таиланда, на которых щеголяла в золотистом купальнике. Ведущая покуражилась в различных ракурсах.
"Боже, а что это блестит на Пхукете? Это я! Я – золото😌", - "скромности" Лесе не занимать.
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